Макрон и Меркель призвали сделать доступную миру вакцину от COVID-19

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Евросоюз усилить координацию в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, которая должна быть доступна всему миру.
Макрон и Меркель призвали сделать доступную миру вакцину от COVID-19
  • globallookpress.com

Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

«Мы должны в соответствии с краткосрочной целью — создать и производить в Европейском союзе вакцину против коронавируса, которая должна быть доступна всему миру, — усилить европейские мощности в исследованиях и разработке в области вакцин и методов лечения, а также координацию и финансирование на международном уровне», — говорится в сообщении.

Ими также предлагается увеличить производство и запасы медицинских средств, в том числе тестов, средств защиты в Европе.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрика Деммер заявила, что обязательной вакцинации населения Германии в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 не будет.

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