Власти Германии отрицают возможность обязательной вакцинации от COVID-19

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрика Деммер заявила, что обязательной вакцинации населения Германии в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 не будет.

«Правительство обвиняют в том, что якобы есть намерение ввести обязательную вакцинацию. Хочу с удовольствием повторить, что... обязательной вакцинации против коронавируса не будет», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в документах, принятых в связи с пандемией, нет заявлений об обязательной вакцинации.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, они могут появиться в конце июля.