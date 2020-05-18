МИД России приветствует соглашение политических лидеров в Афганистане

Короткая ссылка
В МИД России приветствуют политическое соглашение между президентом Афганистана Ашрафом Гани и бывшим премьером Абдуллой Абдуллой.
МИД России приветствует соглашение политических лидеров в Афганистане
  • РИА Новости

«Специальные представители по Афганистану четырёх стран приветствуют подписание соглашения между двумя основными политическими лидерами и выражают надежду, что это важное событие ускорит начало межафганских переговоров», — говорится в совместном заявлении спецпредставителей России, Китая, Ирана и Пакистана по Афганистану.

Отмечается, что инклюзивные межафганские переговоры являются единственным способом решения конфликта.

Ранее стало известно, что президент Афганистана и экс-премьер подписали политическое соглашение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить