МИД России приветствует соглашение политических лидеров в Афганистане

В МИД России приветствуют политическое соглашение между президентом Афганистана Ашрафом Гани и бывшим премьером Абдуллой Абдуллой.

«Специальные представители по Афганистану четырёх стран приветствуют подписание соглашения между двумя основными политическими лидерами и выражают надежду, что это важное событие ускорит начало межафганских переговоров», — говорится в совместном заявлении спецпредставителей России, Китая, Ирана и Пакистана по Афганистану.

Отмечается, что инклюзивные межафганские переговоры являются единственным способом решения конфликта.

Ранее стало известно, что президент Афганистана и экс-премьер подписали политическое соглашение.