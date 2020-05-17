Президент Афганистана и экс-премьер подписали политическое соглашение

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Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла подписали политическое соглашение, сообщил представитель президента Седик Седикки.
Президент Афганистана и экс-премьер подписали политическое соглашение
  • Reuters

«Подписано политическое соглашение между президентом Гани и Абдуллой Абдуллой», — написал он в Twitter.

Седикки подчеркнул, что Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, а члены его команды будут включены в кабмин.

Как сообщает РИА Новости, Ашраф Гани после переизбрания официально вступил в должность 9 марта, однако Абдулла, не признавший своего поражения, провёл параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства.

После этого Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.

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