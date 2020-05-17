Президент Афганистана и экс-премьер подписали политическое соглашение

Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла подписали политическое соглашение, сообщил представитель президента Седик Седикки.

«Подписано политическое соглашение между президентом Гани и Абдуллой Абдуллой», — написал он в Twitter.

Седикки подчеркнул, что Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, а члены его команды будут включены в кабмин.

The Political Agreement between President Ghani and Dr. Abdullah Abdullah has just been signed. Dr. Abdullah will lead the National Reconciliation High Council and members of his team will be included in the cabinet. Details will be aired shortly by RTA. pic.twitter.com/VZ95m5DfJq — Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) May 17, 2020

Как сообщает РИА Новости, Ашраф Гани после переизбрания официально вступил в должность 9 марта, однако Абдулла, не признавший своего поражения, провёл параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства.

После этого Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.