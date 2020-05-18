Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая

Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) из Китая.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в изменение указания от 18 февраля 2020 года... сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введённые из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР», — приводит РИА Новости сообщение Россельхознадзора.

Россельхознадзор с 30 января ввёл запрет на ввоз в Россию из Китая живой рыбы, а также ряда животных и насекомых.

В апреле Россельхознадзор снял запрет на ввоз живых моллюсков из Китая.