Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая

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Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) из Китая.
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая
  • РИА Новости

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в изменение указания от 18 февраля 2020 года... сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введённые из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР», — приводит РИА Новости сообщение Россельхознадзора.

Россельхознадзор с 30 января ввёл запрет на ввоз в Россию из Китая живой рыбы, а также ряда животных и насекомых.

В апреле Россельхознадзор снял запрет на ввоз живых моллюсков из Китая.

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