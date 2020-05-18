Иран готов предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом

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Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран готов предоставить России 14 видов медицинских изделий для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Иран готов предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Мы направили официальную ноту о том, что готовы отправить в Россию 14 позиций медицинских изделий для борьбы с коронавирусом. Наши контакты с Россией очень хорошие. Уместно поблагодарить российское правительство за налаживание этих контактов, а также за сопереживание нашему народу в борьбе с пандемией», — приводит ТАСС слова Джалали.

Посол отметил, что между Москвой и Тегераном налажен интенсивный диалог по обмену опытом борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что министры здравоохранения Ирана и России Саид Намаки и Михаил Мурашко по видеосвязи провели переговоры по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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