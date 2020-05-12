Министры здравоохранения Ирана и России обсудили коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщает иранский Минздрав.
Уточняется, что стороны обсудили расширение сотрудничества и обмен опытом между странами в борьбе с коронавирусом.
Также главы двух ведомств подняли тему развития исследований лекарственных препаратов и вакцин против COVID-19.
Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора обсудили обмен опытом двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.