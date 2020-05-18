При крушении самолёта ВВС Канады погиб член пилотажной группы

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Один член пилотажной группы Snowbirds канадских военно-воздушных сил погиб и один получил ранения в результате крушения самолёта ВВС в провинции Британская Колумбия.

«С болью на душе мы объявляем о том, что один из членов команды... скончался, ещё один получил серьёзные ранения», — говорится в заявлении ВВС Канады в Twitter.

В пресс-службе добавили, что семьи пилотов оповещены о случившемся.

В администрации города Камлупс, вблизи аэропорта которого произошло ЧП, уточнили, что самолёт упал вскоре после взлёта.

При этом в результате крушения был повреждён жилой дом, в котором начался пожар.

Ранее сообщалось, что самолёт пилотажной группы ВВС Канады потерпел крушение в провинции Британская Колумбия.

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