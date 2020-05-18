При крушении самолёта ВВС Канады погиб член пилотажной группы
«С болью на душе мы объявляем о том, что один из членов команды... скончался, ещё один получил серьёзные ранения», — говорится в заявлении ВВС Канады в Twitter.
В пресс-службе добавили, что семьи пилотов оповещены о случившемся.
В администрации города Камлупс, вблизи аэропорта которого произошло ЧП, уточнили, что самолёт упал вскоре после взлёта.
При этом в результате крушения был повреждён жилой дом, в котором начался пожар.
Ранее сообщалось, что самолёт пилотажной группы ВВС Канады потерпел крушение в провинции Британская Колумбия.