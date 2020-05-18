В Канаде потерпел крушение самолёт пилотажной группы ВВС

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В канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение самолёт пилотажной группы военно-воздушных сил Snowbirds, сообщили в ВВС Канады.

«Канадским королевским ВВС стало известно о том, что самолёт канадских сил Snowbirds потерпел крушение в окрестностях Камлупс, Британская Колумбия», — говорится в заявлении в Twitter.

Местонахождение и состояние экипажа устанавливается.

В то же время в аэропорту Камлупс, в окрестностях которого произошло ЧП, сообщили, что на месте работают спасатели.

«Службы спасения, в том числе спасательные воздушные суда аэропорта Камлупса, проводят спасательную операцию на месте крушения самолёта канадской Snowbirds», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее американский истребитель пятого поколения F-22 потерпел крушение во Флориде при выполнении учебного полёта.

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