Истребитель F-22 разбился во Флориде

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Американский истребитель пятого поколения F-22 потерпел крушение во Флориде при выполнении учебного полёта. Об этом сообщило командование авиабазы ВВС «Эглин».
Истребитель F-22 разбился во Флориде
  • Reuters

«Самолёт F-22, приписанный к 43-й истребительной эскадрилье и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла, в настоящее время базирующегося в «Эглине», разбился сегодня утром, примерно в 09:15 (16:15 мск. — RT)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, место аварии находилось в 12 милях (19 км) к северо-востоку от главной базы «Эглин», на учебном полигоне.

Пилот благополучно катапультировался и был госпитализирован, проинформировали в пресс-службе. В настоящее время выясняются причины ЧП.

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