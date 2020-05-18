Более 4,7 млн человек по всему миру инфицированы коронавирусом
По последним данным, всего в мире зарегистрировано 4 702 603 случая коронавируса.
При этом 314 476 заболевших скончались, ещё более 1,7 млн вылечились от инфекции.
Ранее число умерших из-за COVID-19 в США превысило 87 тыс.
В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России отметили, что для окончательной оценки смертности от коронавируса необходимо дождаться большего числа исследований по летальности в глобальном масштабе.