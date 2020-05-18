Более 4,7 млн человек по всему миру инфицированы коронавирусом

В мире зафиксировано более 4,7 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По последним данным, всего в мире зарегистрировано 4 702 603 случая коронавируса.

При этом 314 476 заболевших скончались, ещё более 1,7 млн вылечились от инфекции.

Ранее число умерших из-за COVID-19 в США превысило 87 тыс.

В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России отметили, что для окончательной оценки смертности от коронавируса необходимо дождаться большего числа исследований по летальности в глобальном масштабе.