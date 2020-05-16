Число жертв коронавируса в США превысило 87 тысяч

В США из-за коронавирусной инфекции COVID-19 умерло более 87 тыс. человек.

Reuters

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Отмечается, что число выявленных больных коронавирусом в стране превысило 1,442 млн. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США было проведено 10 млн тестов на COVID-19.