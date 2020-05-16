Панама продлила запрет на международные рейсы

Служба гражданской авиации Панамы заявила, что власти страны приняли решение продлить запрет на международные авиарейсы до 22 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление службы на странице в Twitter.

«Служба гражданской авиации информирует население, что в координации с Министерством здравоохранения... было принято решение продлить на 30 дней прибытие и убытие международных рейсов с 22 мая с 23:59», — говорится в заявлении.

Уточняется, что исключение сделано для гуманитарных рейсов, а также полётов, связанных с доставкой лекарств и медоборудования.

Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) дала прогноз по падению пассажиропотока на международных авиарейсах.