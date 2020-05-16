Панама продлила запрет на международные рейсы

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Служба гражданской авиации Панамы заявила, что власти страны приняли решение продлить запрет на международные авиарейсы до 22 июня.
Панама продлила запрет на международные рейсы
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление службы на странице в Twitter.

«Служба гражданской авиации информирует население, что в координации с Министерством здравоохранения... было принято решение продлить на 30 дней прибытие и убытие международных рейсов с 22 мая с 23:59», — говорится в заявлении.

Уточняется, что исключение сделано для гуманитарных рейсов, а также полётов, связанных с доставкой лекарств и медоборудования.

Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) дала прогноз по падению пассажиропотока на международных авиарейсах.

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