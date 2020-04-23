В ИКАО дали прогноз по падению авиационного пассажиропотока

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) дала прогноз по падению пассажиропотока на международных авиарейсах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ИКАО, общее число пассажиров международных авиарейсов к сентябрю 2020 года может сократиться из-за пандемии коронавируса до 1,2 млрд человек по сравнению с «обычным периодом».

В результате этого доходы авиакомпаний упадут на $160—253 млрд в период с января по сентябрь.

По мнению аналитиков организации, больше всего сначала пострадают Европейский и Азиатско-Тихоокеанский регионы, а за ними последует Северная Америка.

Ранее в РЖД заявили о снижении объёма пассажирских перевозок на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.