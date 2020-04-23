В ИКАО дали прогноз по падению авиационного пассажиропотока
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ИКАО, общее число пассажиров международных авиарейсов к сентябрю 2020 года может сократиться из-за пандемии коронавируса до 1,2 млрд человек по сравнению с «обычным периодом».
В результате этого доходы авиакомпаний упадут на $160—253 млрд в период с января по сентябрь.
По мнению аналитиков организации, больше всего сначала пострадают Европейский и Азиатско-Тихоокеанский регионы, а за ними последует Северная Америка.
Ранее в РЖД заявили о снижении объёма пассажирских перевозок на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.