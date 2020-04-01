В РЖД заявили о снижении объёма пассажирских перевозок на фоне пандемии коронавируса

В Российских железных дорогах заявили о снижении объёма пассажирских перевозок на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт РЖД.

«Пассажирооборот в марте 2020 года составил 7,1 млрд пассажиро-километров (пасс./км), что на 18,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе в пригородном сообщении — 2,4 млрд пасс./км (-11,9%), в дальнем следовании — 4,7 млрд пасс./км (-21,3%)», — заявили в компании.

Пассажирооборот с начала года снизился на 2,5% по сравнению с уровнем прошлого года — до 24,3 млрд пасс./км.

Всего в январе — марте 2020 года отправлено 261,3 млн пассажиров, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.