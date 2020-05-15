Профессор медицины прокомментировал смертность пациентов с COVID-19 в США

Профессор медицины и гериатрии из Школы медицины Бостонского университета Томас Перлс в беседе с RT прокомментировал смертность пациентов с коронавирусом в США.

«Во-первых, наиболее уязвимые пациенты, которые, скорее всего, станут жертвами коронавируса, это люди старше 80 лет. И именно эта категория людей находится в домах престарелых. Порядка 1,3 млн человек находятся в таких центрах в США, и примерно треть из них старше 85 лет», — заявил он.

По его словам, это очень уязвимая группа населения.

Кроме того, сказал Перлс, сначала никто не понимал, в скольких таких центрах есть COVID-19, а когда коронавирус попадает в дом престарелых, то распространяется «как пожар».

Как прогнозирует эксперт, число жертв COVID-19 в США вырастет вдвое.

«Но если говорить только о Нью-Йорке и учитывать, что около 30 тыс. человек стали жертвами COVID-19, то число жертв возрастёт до 60 тыс., если хорошо подсчитают тех, кто умер в домах престарелых», — отметил он.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.