Профессор медицины прокомментировал смертность пациентов с COVID-19 в США
- © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
«Во-первых, наиболее уязвимые пациенты, которые, скорее всего, станут жертвами коронавируса, это люди старше 80 лет. И именно эта категория людей находится в домах престарелых. Порядка 1,3 млн человек находятся в таких центрах в США, и примерно треть из них старше 85 лет», — заявил он.
По его словам, это очень уязвимая группа населения.
Кроме того, сказал Перлс, сначала никто не понимал, в скольких таких центрах есть COVID-19, а когда коронавирус попадает в дом престарелых, то распространяется «как пожар».
Как прогнозирует эксперт, число жертв COVID-19 в США вырастет вдвое.
«Но если говорить только о Нью-Йорке и учитывать, что около 30 тыс. человек стали жертвами COVID-19, то число жертв возрастёт до 60 тыс., если хорошо подсчитают тех, кто умер в домах престарелых», — отметил он.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.