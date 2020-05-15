Американский педиатр рассказала о нехватке средств защиты от коронавируса

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Американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс рассказала RT о проблеме нехватки средств защиты от коронавируса.
Американский педиатр рассказала о нехватке средств защиты от коронавируса
  • Reuters

«Как и для всех работников на передовой служб здравоохранения и жизнеобеспечения, наличие средств индивидуальной защиты крайне важно», — сказала врач.

Она напомнила, что в случае с данным вирусом, как и с другими, чем дольше вы контактируете с вирусом, тем более высока вероятность заражения, а чем выше ваша вирусная нагрузка, тем тяжелее может протекать заболевание.

«Ситуация такова, что эти работники контактируют с вирусом на протяжении длительного времени, не имея достаточных средств защиты. Даже наши медсестры и врачи вынуждены повторно использовать маски, надевать мусорные мешки поверх одежды, чтобы попытаться хоть как-то себя обезопасить, потому что средств защиты не хватает. Получается, что люди, от которых максимально зависят наши здоровье и благосостояние, заболевают, а некоторые из них и умирают. В США на данный момент уже более 70 медсестер умерли от COVID-19», — заявила Флауэрс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединённых Штатах число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,4 млн.

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