В Венесуэле задержали пытавшихся вторгнуться в страну дезертиров

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльские военнослужащие задержали 39 дезертиров, пытавшихся проникнуть на территорию страны через границу с Колумбией.
В Венесуэле задержали пытавшихся вторгнуться в страну дезертиров
  • Reuters

Об этом он рассказал в эфире государственного телевидения.

«Мы задержали при попытке пересечения границы 39 дезертиров, которые, как мы полагаем, собирались принять участие в подготовленной операции, финансируемой из-за рубежа», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что суть операции, как предполагается, заключалась в вооружённом вторжении в Венесуэлу.

Ранее Минобороны Венесуэлы сообщило, что утром 3 мая на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

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