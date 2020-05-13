Девятый самолёт с военными специалистами России вернулся из Италии

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На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился девятый самолёт ВКС России с военными специалистами, помогавшими Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает российское Минобороны.
Девятый самолёт с военными специалистами России вернулся из Италии
  • © Министерство обороны РФ

«На аэродром Чкаловский (Московская область) прибыл девятый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в Минобороны заявили, что переброска военнослужащих и специальной техники из Италии осуществляется в плановом порядке.

Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начали возвращаться на родину 8 мая.

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