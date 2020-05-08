Первые российские военные специалисты вернулись из Италии на родину

Первый самолёт Ил-76 с военнослужащими и техникой из состава сводного отряда Минобороны России, помогавшего Италии в борьбе с коронавирусом, прибыл на подмосковный аэропорт Чкаловский.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Все прибывшие военнослужащие пройдут процедуры термометрии и экспресс-тестирования.

После этого будет проведена торжественная церемония встречи личного состава.

Ранее в Минобороны России заявили, что первый самолёт с российскими военными, которые боролись с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии, вылетел на родину.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.