В Россию вылетел первый самолёт с помогавшими Италии военными

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В Минобороны России заявили, что первый самолёт с российскими военными, которые боролись с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии, вылетел на родину.
В Россию вылетел первый самолёт с помогавшими Италии военными
  • РИА Новости

«Первый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда... вылетел с аэродрома Виллафранка в Россию», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начнут возвращаться на родину 7 мая.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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