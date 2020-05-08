В Россию вылетел первый самолёт с помогавшими Италии военными

В Минобороны России заявили, что первый самолёт с российскими военными, которые боролись с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии, вылетел на родину.

«Первый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда... вылетел с аэродрома Виллафранка в Россию», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начнут возвращаться на родину 7 мая.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.