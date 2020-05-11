В Минобороны прокомментировали возвращение специалистов из Италии

Возвращение самолётов ВКС России со специалистами, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии, проходит в плановом режиме.

«Продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике», — приводит ТАСС заявление российского Минобороны.

В ведомстве уточнили, что переброска военнослужащих и специальной техники из Италии осуществляется в плановом порядке.

Ранее сообщалось, что шестой самолёт с российскими специалистами и техникой вернулся из Италии.