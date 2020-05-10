В Подмосковье сел самолёт с прибывшими из Италии российскими военными
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«На аэродром Чкаловский прибыл пятый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — говорится в заявлении.
По данным оборонного ведомства, все прибывшие прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Вечером 9 мая четвёртый самолёт Ил-76 Минобороны прилетел из Италии на аэродром Чкаловский в Подмосковье.