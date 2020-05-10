В Подмосковье сел самолёт с прибывшими из Италии российскими военными

На аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился пятый самолёт ВКС России с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«На аэродром Чкаловский прибыл пятый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — говорится в заявлении.

По данным оборонного ведомства, все прибывшие прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Вечером 9 мая четвёртый самолёт Ил-76 Минобороны прилетел из Италии на аэродром Чкаловский в Подмосковье.