Четвёртый самолёт с российскими военными вернулся из Италии

Четвёртый самолёт российских Воздушно-космических сил с военными, которые помогали в борьбе с коронавирусной пандемией в Италии, прибыл на аэродром Чкаловский в Подмосковье.

«Прибыл четвёртый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Отмечается, что все прибывшие военные прошли обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия, включая измерение температуры.

Ранее из Италии вернулся третий самолёт с российскими военными специалистами.