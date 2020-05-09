Четвёртый самолёт с российскими военными вернулся из Италии
«Прибыл четвёртый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
Отмечается, что все прибывшие военные прошли обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия, включая измерение температуры.
Ранее из Италии вернулся третий самолёт с российскими военными специалистами.