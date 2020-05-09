Третий самолёт с российскими военными вернулся из Италии

Третий самолёт Воздушно-космических сил России с военными специалистами, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, прилетел в Московскую область.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«На аэродром Чкаловский (Московская область) прибыл третий самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой...» — указано в сообщении.

По данным оборонного ведомства, все прибывшие военные прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее из Италии вернулся второй самолёт с российскими военными специалистами.