Третий самолёт с российскими военными вернулся из Италии

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Третий самолёт Воздушно-космических сил России с военными специалистами, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, прилетел в Московскую область.
Третий самолёт с российскими военными вернулся из Италии
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«На аэродром Чкаловский (Московская область) прибыл третий самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой...» — указано в сообщении.

По данным оборонного ведомства, все прибывшие военные прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее из Италии вернулся второй самолёт с российскими военными специалистами.

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