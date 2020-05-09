Второй самолёт с российскими военными специалистами вернулся из Италии

Второй самолёт Ил-76 с военнослужащими и техникой из состава сводного отряда Минобороны России, помогавшего Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«На аэродром Чкаловский прибыл второй самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о прибытии из Италии первого самолёта с российскими специалистами.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.