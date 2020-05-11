Шестой самолёт с российскими специалистами вернулся из Италии

Шестой самолёт ВКС России со специалистами, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии, приземлился в подмосковном аэропорту «Чкаловский».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«На аэродром «Чкаловский» (Московская область) прибыл шестой самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что прибывшие военные прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее стало известно, что в Подмосковье сел пятый самолёт с прибывшими из Италии российскими военными.