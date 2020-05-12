Президент Румынии заявил о введении масочного режима в стране

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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о введении масочного режима в стране с 15 мая.
Президент Румынии заявил о введении масочного режима в стране
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, глава государства указал, что ношение защитной маски станет обязательным в закрытых помещениях — магазинах и общественном транспорте.

«С 15 мая становится обязательным ношение маски, закрывающей нос и рот, когда мы находимся в закрытом помещении. Также обязательным будет расстояние между лицами в 1,5 метра», — сказал он.

Отмечается, что 15 мая в Румынии истекает срок режима чрезвычайного положения, который будет заменён режимом состояния тревоги.

Ранее депутат Государственной думы России доктор медицинских наук Борис Менделевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность масочного режима во время пандемии коронавируса.

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