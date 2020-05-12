В Госдуме оценили важность масочного режима во время пандемии COVID-19

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Депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич оценил важность масочного режима во время пандемии коронавируса.
В Госдуме оценили важность масочного режима во время пандемии COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Люди с бессимптомной формой не считают себя больными и часто не знают о болезни, поэтому посещают общественные места, активно общаются с друзьями, родственниками и тем самым создают очаги заражения», — отметил Менделевич на онлайн-брифинге в медиагруппе «Патриот».

По его словам, масочный режим — важная мера борьбы с различными инфекциями, в том числе с коронавирусной, строго обязательная вещь для профилактики.

Менделевич также отметил необходимость массового тестирования, чтобы выявлять больных на самых лёгких стадиях заболевания.

«Тогда мы сможем оказать им всю необходимую помощь, не нужно будет затрачивать объёмы реанимационной помощи, не нужно будет лечить даже в больницах», — цитирует депутата Nation News.

Ранее терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала о правилах использования одноразовых масок.

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