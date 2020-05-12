Трамп объяснил свой отказ от ношения медицинской маски

Президент США Дональд Трамп заявил, что не носит медицинскую маску, так как держит дистанцию и не подходит ни к кому близко.

«В моём случае я ни с кем не близко... В моём случае я очень далеко от кого бы то ни было», — цитирует ТАСС ответ Трампа на вопрос журналистов о том, почему он не носит маску.

Американский лидер также отметил, что все сотрудники Белого дома соблюдают дистанцию от него и друг от друга.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс находится на самоизоляции после того, как тест на коронавирус у его пресс-секретаря показал положительный результат.