Трамп объяснил свой отказ от ношения медицинской маски
- Reuters
«В моём случае я ни с кем не близко... В моём случае я очень далеко от кого бы то ни было», — цитирует ТАСС ответ Трампа на вопрос журналистов о том, почему он не носит маску.
Американский лидер также отметил, что все сотрудники Белого дома соблюдают дистанцию от него и друг от друга.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс находится на самоизоляции после того, как тест на коронавирус у его пресс-секретаря показал положительный результат.