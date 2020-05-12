США выделят $750 тысяч на «поддержку» медиаиндустрии Ближнего Востока

Госдепартамент США объявил конкурс среди некоммерческих организаций на участие в проекте «Медийная инициатива для Ближнего Востока». Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, ведомство планирует провести тренинги для представителей медиабизнеса в регионе и наладить с ними взаимодействие.

«Цель данной инициативы — содействие обучению и творческому сотрудничеству в кругу американских и ближневосточных специалистов в области телевидения, вещательных СМИ, а также из цифровой сферы для активизации воображения зрителей — особенно из числа молодёжи — в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА)», — отмечается в документе.

На реализацию проекта из американского бюджета выделено $750 тыс. В список ключевых стран, на которые распространяется программа, входят Иран, Ирак, Израиль, Сирия, Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ, Йемен и другие.

В частности, Вашингтон намерен организовать программы обмена, которые будут способствовать «ценностно-ориентированному производству развлекательных программ», разработке контента, а также поддержке связей между телевизионными индустриями США и Ближнего Востока.

«Цель такого обмена — продвижение американских методов и стандартов производства, ценностей и практик американских медийных предприятий, а также укрепление двусторонних отраслевых связей между Америкой и регионом при содействии приближению плюралистического, ценностно-ориентированного и высококачественного будущего для индустрии в регионе БВСА в условиях роста рынка реализации контента», — говорится в документе.

Как подчёркивается, Госдеп рассчитывает принимать активное участие в мероприятиях проекта. При этом 40% из них будут посвящены производству контента для телевидения. В частности, предполагается провести семинары и мастер-классы для начинающих авторов и продюсеров, работающих над сценариями для детских программ, драмы, комедии и других жанров.

Результатом этой деятельности станут «полноценные планы сериалов с проработанными персонажами, сериями и сезонными сюжетными линиями, а также пилотные выпуски программ, готовых к производству», сообщается в описании.

В марте стало известно о планах Госдепа развивать образование в Ираке «по американскому образцу». По мнению внешнеполитического ведомства США, такое обучение «играет важную роль в деле влияния на новое поколение лидеров в регионе». На программу предполагалось потратить до $10 млн.