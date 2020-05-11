При стрельбе в парке Техаса пострадали пять человек
- Reuters
По словам представителя полиции Форт-Уэрт, стрельба произошла в парке Village Creek, где состоялся запуск фейерверков.
«Очевидцы сообщили нам, что после запуска фейерверков они услышали около 30 выстрелов... На данный момент у нас пятеро пострадавших, которые находились поблизости... двое в критическом состоянии», — заявил он.
При этом всего в парке в момент инцидента находились порядка 600 человек.
Полиция начала расследование по факту происшествия.
В конце февраля на пивоваренном заводе в американском городе Милуоки в штате Висконсин произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек.