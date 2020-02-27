В результате стрельбы в штате Висконсин погибли шесть человек

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Власти американского города Милуоки (штат Висконсин) сообщили, что в результате стрельбы погибли шесть человек, включая подозреваемого в стрельбе.
В результате стрельбы в штате Висконсин погибли шесть человек
  • globallookpress.com

Об этом информирует ABC News.

Ранее мэр Милуоки Том Баррет сообщил, что в результате стрельбы в городе погибли несколько человек.

Американский лидер выразил соболезнования жертвам и семьям погибших.

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