При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек

Мэр американского города Милуоки (штат Висконсин) Том Баррет сообщил, что в результате стрельбы погибли несколько человек.

Об этом информирует ABC News.

BREAKING: Milwaukee Mayor Tom Barrett on "horrific" shooting: "There are multiple fatalities." https://t.co/YViTeiYeSLpic.twitter.com/e8Tb7Jeoga — ABC News (@ABC) February 26, 2020

«Там есть несколько жертв, в том числе, насколько я понимаю, стрелявший», — заявил Баррет.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.