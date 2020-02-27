При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
- Reuters
Об этом информирует ABC News.
BREAKING: Milwaukee Mayor Tom Barrett on "horrific" shooting: "There are multiple fatalities." https://t.co/YViTeiYeSLpic.twitter.com/e8Tb7Jeoga— ABC News (@ABC) February 26, 2020
«Там есть несколько жертв, в том числе, насколько я понимаю, стрелявший», — заявил Баррет.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.