При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек

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Мэр американского города Милуоки (штат Висконсин) Том Баррет сообщил, что в результате стрельбы погибли несколько человек.
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
  • Reuters

Об этом информирует ABC News.

«Там есть несколько жертв, в том числе, насколько я понимаю, стрелявший», — заявил Баррет.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения

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