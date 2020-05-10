Рябков выразил тревогу из-за подхода США к освоению ресурсов космоса

Идея США об освоении космических ресурсов в формате «коалиции заинтересованных» является продолжением принципа «кто не с нами, тот против нас», что вызывает у Москвы обеспокоенность, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Идея администрации о том, чтобы в излюбленном в последние годы США формате «коалиции заинтересованных» заняться освоением космических ресурсов и к тому же добавить к этому подходу элемент определённой напряжённости, или как минимум неясности подхода, к связанным с этим аспектам безопасности, нас тревожит», — цитирует его Интерфакс.

По словам Рябкова, подобная позиция характерна для США, которые действуют по принципу «кто не с нами, тот против нас».

«Как на Земле, так и в космосе, принцип один — «кто не с нами, тот против нас». А дальше — решайте как хотите. Мы многократно говорили, что есть альтернатива — это выработка коллективных договорённостей», — подчеркнул замминистра иностранных дел России.

Он отметил, что односторонние приёмы стали «визитной карточкой» американской политики.

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, который закрепляет право американцев на добычу ресурсов в космосе, включая лунные.

В «Роскосмосе» назвали данный план агрессивным.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал указ Трампа по добыче космических ресурсов.