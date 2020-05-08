Антонов призвал освободить россиян из тюрем США из-за коронавируса

Посол России Анатолий Антонов в открытом письме Госдепартаменту, американскому Минюсту и федеральному бюро тюрем призвал в связи с ситуацией с коронавирусом освободить заключённых в тюрьмах США российских граждан.

Посол отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в пенитенциарных учреждениях США.

«Многие заключённые заражены, некоторые уже скончались. Медпомощь осуждённым практически не оказывается, тестирование на наличие инфекции не проводится. Защитных масок и других гигиенических средств защиты на всех не хватает», — написал Антонов в письме, текст которого приводится в опубликованном в Facebook сообщении российского посольства.

Он подчеркнул, что российская сторона вновь призывает «американские власти проявить милосердие и добрую волю».

«Освободите россиян. Под угрозой их жизнь и здоровье», — заявил Антонов.

7 апреля стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов направил письмо генпрокурору Соединённых Штатов Уильяму Барру с просьбой освободить россиян из американских тюрем в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты направили в Госдеп запрос о состоянии заключённых в США россиян на фоне ситуации с COVID-19.