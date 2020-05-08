Российские военные завершили дезинфекцию пансионатов в Ломбардии

Российские военные специалисты завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых в итальянской провинции Ломбардия, сообщило Минобороны России.

«Российские военнослужащие завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит сообщение РИА Новости.

За время работы российские специалисты совместно с итальянскими коллегами продезинфицировали пансионаты для пожилых более чем в 90 населённых пунктах Ломбардии.

Глава итальянской провинции Аттилио Фонтана поблагодарил специалистов из России за помощь в борьбе с пандмемией коронавирусной инфекции.

«Вы приехали и начали оказывать конкретную помощь, чтобы разгрузить наших медиков, которые уже месяц до этого тяжело работали. Но кроме конкретной помощи вы привезли ещё чувство солидарности и взаимопомощи», — отметил он.

Ранее министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь России в борьбе с распространением коронавируса.

Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты начнут возвращаться из Италии 7 мая.