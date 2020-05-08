Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Все эти Пулитцеровские премии должны быть возвращены. Потому что они были присуждены несправедливо. Всё это было лживыми новостями», — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с губернатором Техаса Грегом Эбботом.

Он подчеркнул, что появившиеся документы подтверждают ложность данных публикаций.

«Новые обнародованные документы показывают, что не было абсолютно никакого сговора с Россией», — подчеркнул американский лидер.

По его словам, если организаторы не отзовут Пулитцеровские премии за «лживые истории», это станет «позором».

В марте Трамп назвал американскую газету The New York Times позором журналистики.

В феврале предвыборный штаб Трампа подал иск против The New York Times в связи с «ложными обвинениями в сговоре с Россией».

Как отметила старший юрисконсульт Трампа Дженна Эллис, иск направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить