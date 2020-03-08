Трамп назвал NYT позором журналистики

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп назвал американскую газету The New York Times позором журналистики. По его словам, издание было «дохлым», когда он пришёл в политику, и останется таковым, когда он уйдёт.
Трамп назвал NYT позором журналистики
  • Reuters

«The New York Times — это позор журналистики. Они были дохлой газетой, когда я только пришёл в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет. Фейковые новости — это враг народа», — написал Трамп в Twitter.

В феврале предвыборный штаб Трампа подал иск против The New York Times в связи с «ложными обвинениями в сговоре с Россией».

Как отметила старший юрисконсульт Трампа Дженна Эллис, иск направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента.

По её словам, подобные заявления «были и остаются на 100% ложными и клеветническими».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить