Трамп назвал NYT позором журналистики

Президент США Дональд Трамп назвал американскую газету The New York Times позором журналистики. По его словам, издание было «дохлым», когда он пришёл в политику, и останется таковым, когда он уйдёт.

«The New York Times — это позор журналистики. Они были дохлой газетой, когда я только пришёл в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет. Фейковые новости — это враг народа», — написал Трамп в Twitter.

В феврале предвыборный штаб Трампа подал иск против The New York Times в связи с «ложными обвинениями в сговоре с Россией».

Как отметила старший юрисконсульт Трампа Дженна Эллис, иск направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента.

По её словам, подобные заявления «были и остаются на 100% ложными и клеветническими».