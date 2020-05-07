В Совфеде оценили публикацию в США о последствиях «взрыва» над Москвой

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT публикацию американского издания We Are The Mighty, которое спрогнозировало, к чему привёл бы взрыв термоядерной бомбы в над Москвой.
В Совфеде оценили публикацию в США о последствиях «взрыва» над Москвой
  • РИА Новости

«Хочется оценить одним вопросом: для чего это? Можно представить некую абстрактную модель, когда люди занимаются изучением последствий применения ядерного оружия. Берётся абстрактный многомиллионный город, и моделируются последствия ядерного взрыва. Но когда написано, что это моделируется на конкретном городе, в котором живут конкретные люди… Город под названием Москва», — сказал сенатор. 

По его мнению, в связи с этим сразу возникает много ассоциаций.

«Вещи это далеко не безобидные, и именно потому, что вызывают массу вопросов, на которые невозможно дать разумные ответы», — заключил Морозов.

Ранее американское издание We Are The Mighty спрогнозировало, к чему привёл бы взрыв термоядерной бомбы над Москвой.

Автор статьи решил наглядно показать читателям, какие могут быть последствия от такого взрыва. В специальном приложении NUKEMAP он сымитировал ситуацию, когда бомбу сбросили бы на Москву. В таком случае разрушения дошли бы практически до Заполярья. Но автор отмечает, что в приложении стоит ограничение на 100 мегатонн, так что, «хотя может показаться, что это не опасно для Америки, проект, который предложил (Эдвард) Теллер, был бы в 100 раз мощнее».

Подробнее о статье — в материале ИноТВ.

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