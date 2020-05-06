В США обеспокоены негативным влиянием коронавируса на организм детей

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что в последнее время власти отмечают рост случаев синдрома системного воспалительного ответа среди детей с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В США обеспокоены негативным влиянием коронавируса на организм детей
  • Reuters

«Мы не видели, чтобы молодые люди страдали от коронавируса в той же степени, как люди старшего возраста. Но за последние дни произошло нечто, что начинает беспокоить наш департамент здравоохранения», — отметил он в ходе пресс-конференции.

По его словам, в Нью-Йорке выявлено 15 случаев синдрома системного воспалительного ответа у детей, находящихся в городских больницах.

При этом у четверых детей был положительный тест на коронавирусную инфекцию и ещё у шестерых выявили антитела вируса.

Блазил призвал родителей внимательно отнестись к здоровью детей и вызывать врача при появлении у них жара, сыпи, боли в животе или рвоты.

«Каждый день мы узнаем больше о том, как COVID-19 влияет на организм. Это свирепая болезнь», — отметил он.

В связи с ситуацией департамент здравоохранения Нью-Йорка поручил всем медицинским работникам немедленно информировать обо всех пациентах с коронавирусом в возрасте до 21 года.

Ранее заведующая 7-м инфекционным боксированным отделением детской городской клинической больницы №5 им. Филатова Татьяна Вишневская отметила, что коронавирусом тяжело болеют дети, у которых есть сопутствующие заболевания лёгких, центральной нервной системы или эндокринологические нарушения.

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