В США обеспокоены негативным влиянием коронавируса на организм детей
- Reuters
«Мы не видели, чтобы молодые люди страдали от коронавируса в той же степени, как люди старшего возраста. Но за последние дни произошло нечто, что начинает беспокоить наш департамент здравоохранения», — отметил он в ходе пресс-конференции.
По его словам, в Нью-Йорке выявлено 15 случаев синдрома системного воспалительного ответа у детей, находящихся в городских больницах.
При этом у четверых детей был положительный тест на коронавирусную инфекцию и ещё у шестерых выявили антитела вируса.
Блазил призвал родителей внимательно отнестись к здоровью детей и вызывать врача при появлении у них жара, сыпи, боли в животе или рвоты.
«Каждый день мы узнаем больше о том, как COVID-19 влияет на организм. Это свирепая болезнь», — отметил он.
В связи с ситуацией департамент здравоохранения Нью-Йорка поручил всем медицинским работникам немедленно информировать обо всех пациентах с коронавирусом в возрасте до 21 года.
Ранее заведующая 7-м инфекционным боксированным отделением детской городской клинической больницы №5 им. Филатова Татьяна Вишневская отметила, что коронавирусом тяжело болеют дети, у которых есть сопутствующие заболевания лёгких, центральной нервной системы или эндокринологические нарушения.