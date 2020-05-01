Минздрав заявил о росте числа заражённых коронавирусом детей

В России в последние дни увеличивается число детей, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Данные мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается», — заявили в министерстве.

В ведомстве призвали отказаться от посещения любых общественных мест, где могут заразиться дети.

В министерстве объяснили, что, несмотря на то что дети не так часто болеют, как взрослые, вирус «точно так же опасен и для них».

«В настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжёлом состоянии», — цитирует сообщение РИА Новости.

За время пандемии коронавируса в России скончались два ребёнка.

В России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Днём ранее было подтверждено 7099 новых случаев.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 114 431.

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» предположил, что ослабление ограничительных мер из-за коронавируса в России будет очень осторожным, а на полное завершение пандемии может потребоваться много месяцев.