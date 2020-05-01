В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса
- РИА Новости
«Инкубационный период может быть до трёх недель», — цитирует его РИА Новости.
Также Петриков заявил о необходимости ответственнее относиться к режиму самоизоляции.
По его словам, за последние недели увеличилось число пациентов с тяжёлой пневмонией.
В России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Днём ранее было подтверждено 7099 новых случаев.
Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 114 431.
Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.