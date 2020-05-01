В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

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Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса
  • РИА Новости

«Инкубационный период может быть до трёх недель», — цитирует его РИА Новости.

Также Петриков заявил о необходимости ответственнее относиться к режиму самоизоляции. 

По его словам, за последние недели увеличилось число пациентов с тяжёлой пневмонией. 

В России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Днём ранее было подтверждено 7099 новых случаев.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 114 431.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.

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