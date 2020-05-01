Оперштаб назвал возраст новых заражённых коронавирусом в Москве

В Москве за сутки подтвердили 3561 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом почти 84% новых заразившихся моложе 65 лет.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Указывается, что 40% пациентов среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Ещё 36,5% — пациенты в возрасте от 46 до 65 лет. Отмечается, что 10% — от 66 до 79 лет, ещё 6,2% — старше 80 лет.

«Также 7,3% среди заболевших — дети», — заявили в оперативном штабе.

Всего в Москве к настоящему времени подтверждено 57,3 тыс. случаев COVID-19.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.