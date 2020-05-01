Названы регионы России с наибольшим числом заражённых коронавирусом

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки зафиксировано в Москве (3561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349), уточнил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в столице составляет 57 300, в Московской области — 12 507, в Петербурге — 4411.

При этом ещё в семи регионах России общее число заразившихся превысило 1 тыс. человек — в Нижегородской, Мурманской, Тульской, Ростовской и Калужской областях, а также в Республике Дагестан и Краснодарском крае.

Ранее в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах.

Общее число заразившихся возросло до 114 431.

За сутки в России скончались 96 заболевших коронавирусом.