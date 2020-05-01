Названы регионы России с наибольшим числом заражённых коронавирусом
- РИА Новости
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в столице составляет 57 300, в Московской области — 12 507, в Петербурге — 4411.
При этом ещё в семи регионах России общее число заразившихся превысило 1 тыс. человек — в Нижегородской, Мурманской, Тульской, Ростовской и Калужской областях, а также в Республике Дагестан и Краснодарском крае.
Ранее в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах.
Общее число заразившихся возросло до 114 431.
За сутки в России скончались 96 заболевших коронавирусом.