Названы регионы России с наибольшим числом заражённых коронавирусом

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Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки зафиксировано в Москве (3561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349), уточнил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
Названы регионы России с наибольшим числом заражённых коронавирусом
  • РИА Новости

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в столице составляет 57 300, в Московской области — 12 507, в Петербурге — 4411.

При этом ещё в семи регионах России общее число заразившихся превысило 1 тыс. человек — в Нижегородской, Мурманской, Тульской, Ростовской и Калужской областях, а также в Республике Дагестан и Краснодарском крае.

Ранее в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах.

Общее число заразившихся возросло до 114 431.

За сутки в России скончались 96 заболевших коронавирусом.

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