В России за сутки скончались 96 пациентов с коронавирусом

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В России в течение суток зафиксировано 96 летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 
В России за сутки скончались 96 пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Также в течение суток был выписан 1601 человек, вылечившийся от COVID-19.

Днём ранее в России за сутки умер 101 пациент с коронавирусом.

За весь период пандемии в России выздоровели от коронавируса 13 220 человек, зафиксировано 1169 случаев смерти.

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