В России за сутки скончались 96 пациентов с коронавирусом

В России в течение суток зафиксировано 96 летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

РИА Новости

Также в течение суток был выписан 1601 человек, вылечившийся от COVID-19. Днём ранее в России за сутки умер 101 пациент с коронавирусом. За весь период пандемии в России выздоровели от коронавируса 13 220 человек, зафиксировано 1169 случаев смерти.