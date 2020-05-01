В России за сутки скончались 96 пациентов с коронавирусом
В России в течение суток зафиксировано 96 летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
- РИА Новости
Также в течение суток был выписан 1601 человек, вылечившийся от COVID-19.
Днём ранее в России за сутки умер 101 пациент с коронавирусом.
За весь период пандемии в России выздоровели от коронавируса 13 220 человек, зафиксировано 1169 случаев смерти.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: