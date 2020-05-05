Главный эпидемиолог Чехии прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Главный эпидемиолог Чехии, руководитель Центрального кризисного штаба по борьбе с пандемией Роман Примула прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

«Мы внимательно наблюдали за тем, как развивалась ситуация в Италии и других странах, и на основании анализа смогли принять целый ряд упреждающих мер, включая изоляцию людей и обязательное ношение масок всеми без исключения гражданами, а также иные меры, которые принимались по мере нарастания рисков», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, теперь стало понятно, что все эти действия были произведены вовремя.

Примула также сообщил, что чехи, особенно в первой фазе карантина, проявили очень высокую дисциплинированность. Как отметил эпидемиолог, сейчас ситуация гораздо сложнее, поскольку карантин продолжается более полутора месяцев и некоторые граждане проявляют недовольство.

Кроме того, Примула рассказал, что в Чехии идёт большая дискуссия на тему отмены ограничений.

«Никто не знает, что будет завтра. И если мы отменим ограничения очень быстро, то вирус неминуемо вернётся, число заболевших опять начнёт расти», — подчеркнул он.

Примула добавил, что изначально предполагалось пятиэтапное снятие ограничений, затем его сократили до трёх этапов по 14 дней каждый — по завершении каждого из них нужно тщательно анализировать ситуацию, и если количество заболевших станет расти, то сроки отмены следующих ограничений должны сдвигаться.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.