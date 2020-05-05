Мадуро предложил создать международный фонд по поддержке здравоохранения

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил, что предложил создать международный гуманитарный фонд по поддержке здравоохранения в рамках Движения неприсоединения.
Мадуро предложил создать международный фонд по поддержке здравоохранения
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я предложил 120 странам Движения неприсоединения создать международный гуманитарный фонд, который бы оказывал поддержку здравоохранению. Я также попросил провести с помощью видеоконференции симпозиум по опыту борьбы с COVID-19 с участием экспертов в этой области», — сообщил Мадуро.

Ранее президент Венесуэлы поблагодарил Кубу, Китай и Россию за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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