Суд в Париже рассмотрит жалобу защиты Винника на отказ его освободить

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Апелляционный суд Парижа рассмотрит 11 мая жалобу защиты россиянина Александра Винника на отказ в его освобождении.
Суд в Париже рассмотрит жалобу защиты Винника на отказ его освободить
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французского адвоката Винника Ариану Зимр.

«Следующие слушания состоятся 11 мая в следственной палате Парижа... Следственная палата рассмотрит нашу жалобу на отказ освободить Винника», — сказала она.

По её словам, состояние здоровья россиянина вызывает у защиты беспокойство.

Ранее посольство России направило в МИД Франции ноту с требованием рассмотреть вопрос о переводе экстрадированного из Греции россиянина Александра Винника под домашний арест. 

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