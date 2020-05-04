Суд в Париже рассмотрит жалобу защиты Винника на отказ его освободить

Апелляционный суд Парижа рассмотрит 11 мая жалобу защиты россиянина Александра Винника на отказ в его освобождении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французского адвоката Винника Ариану Зимр.

«Следующие слушания состоятся 11 мая в следственной палате Парижа... Следственная палата рассмотрит нашу жалобу на отказ освободить Винника», — сказала она.

По её словам, состояние здоровья россиянина вызывает у защиты беспокойство.

Ранее посольство России направило в МИД Франции ноту с требованием рассмотреть вопрос о переводе экстрадированного из Греции россиянина Александра Винника под домашний арест.