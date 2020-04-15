Посольство России направило в МИД Франции ноту о переводе Винника под домашний арест

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Посольство России направило в МИД Франции ноту с требованием рассмотреть вопрос о переводе экстрадированного из Греции россиянина Александра Винника под домашний арест. Об этом говорится в ответе посла России во Франции Алексея Мешкова на запрос освобождённой из американской тюрьмы Марии Бутиной.
Посольство России направило в МИД Франции ноту о переводе Винника под домашний арест
  • Reuters

Как отмечается, 30 марта дипломаты направили во французский МИД вербальную ноту с требованием обеспечить надлежащее наблюдение за здоровьем Винника, содержащегося в тюрьме Френ, а также информировать о предпринимаемых властями мерах по противодействию распространения коронавируса среди заключённых. 

«Не получив ответа, 14 апреля с.г. направили в МИД Франции ноту
с требованием к судебным властям Франции рассмотреть вопрос о переводе
A.B.Винника под домашний арест и подтвердили готовность предоставить для
этих целей находящуюся в собственности Российской Федерации квартиру», — говорится в ответе.

Бутина выразила благодарность Мешкову за оперативный ответ и отметила готовность предоставить Виннику временное жильё со стороны посольства России во Франции.

«Я общалась с Винником по телефонной связи до его экстрадиции из Греции, а также поддерживаю постоянный контакт с его матерью и адвокатом. Ситуация со здоровьем у него действительно очень тяжёлая, заражение коронавирусом грозит ему летальным исходом. Надеюсь, что французские власти, помня о собственных заявлениях о европейском гуманизме, выведут на передний план жизнь человека, которая находится в серьёзной опасности, и дадут Виннику возможность ожидать суда под домашним арестом», — сказала она.

17 февраля Апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты. В МИД России пообещали продолжать требовать выдачи россиянина.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.

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